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Вечерний Новосибирск

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Уже 30 тысяч новосибирских родителей получили ежегодную семейную выплату

Уже 30 тысяч новосибирских родителей получили ежегодную семейную выплату

На данную меру поддержки Отделение СФР по Новосибирской области направило свыше 900 млн рублей. Выплата назначается семьям с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет или до 23 лет при условии обучения по очной форме.

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