Уже 30 тысяч новосибирских родителей получили ежегодную семейную выплату

На данную меру поддержки Отделение СФР по Новосибирской области направило свыше 900 млн рублей. Выплата назначается семьям с двумя и более детьми в возрасте до 18 лет или до 23 лет при условии обучения по очной форме.
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