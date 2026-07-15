Губернатор Василий Анохин рассказал о расширении Дня города-героя Смоленска

Губернатор призвал смоленский турбизнес принять участие в федеральном конкурсе грантов Новые туристические события могут быть включены в общий календарь мероприятий, посвященных празднованию Дня города-героя Смоленска, заявил smolensk-i.
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