Переговоры о новом пакете помощи для Украины в Конгрессе сорваны, выступление Зеленского отменено

Глава демократического большинства в Сенате США Чак Шумер сообщил только что СМИ, что выступление Зеленского по видеосвязи перед Конгрессом США, запланированное на этот вечер – отменено в последнюю минуту самим Зеленским.
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