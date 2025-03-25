В Кривом Роге задержали экс-бойца "Азова" за подготовку теракта в ТЦК

В Кривом Роге сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) задержали бывшего военнослужащего бригады ВСУ "Азов", бойца смешанных единоборств (ММА) Валентина Пидковича по подозрению в подготовке атаки на территориальный центр комплектования (ТЦК, аналог украинских военкоматов).
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