Доклад МАГАТЭ создан под давлением ряда европейских стран — МИД Ирана

Комментарий по поводу последнего доклада МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) по иранской ядерной программе сделал пресс-секретарь МИД Ирана Исмаил Багаи, 2 июня сообщает пресс-служба иранского иностранного ведомства.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии