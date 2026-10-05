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Саудовская Аравия внезапно снизила цен на нефть для Азии до 6-летнего минимума

Саудовская Аравия внезапно снизила цен на нефть для Азии до 6-летнего минимума

Саудовская Аравия неожиданно снизила официальные цены на нефть для азиатских покупателей на ноябрь до минимального уровня за 6 лет, одновременно повысив стоимость поставок в Северо-Западную Европу и Средиземноморье.

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