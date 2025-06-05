Камеры Obvio на знаках «стоп» используют искусственный интеллект для выявления небезопасных водителей

Американские улицы чрезвычайно опасны для пешеходов. Стартап Obvio из Сан-Карлоса, Калифорния, считает, что может изменить эту ситуацию, установив камеры на знаках остановки — решение, которое, по словам основателей, не приведет к созданию паноптикума.
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