Камеры Obvio на знаках «стоп» используют искусственный интеллект для выявления небезопасных водителей

Американские улицы чрезвычайно опасны для пешеходов. Стартап Obvio из Сан-Карлоса, Калифорния, считает, что может изменить эту ситуацию, установив камеры на знаках остановки — решение, которое, по словам основателей, не приведет к созданию паноптикума.