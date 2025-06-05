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Камеры Obvio на знаках «стоп» используют искусственный интеллект для выявления небезопасных водителей

Камеры Obvio на знаках «стоп» используют искусственный интеллект для выявления небезопасных водителей

Американские улицы чрезвычайно опасны для пешеходов. Стартап Obvio из Сан-Карлоса, Калифорния, считает, что может изменить эту ситуацию, установив камеры на знаках остановки — решение, которое, по словам основателей, не приведет к созданию паноптикума.

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