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Царьград

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Роскосмос: Андрей Федяев вернется на Землю 8 октября

Роскосмос: Андрей Федяев вернется на Землю 8 октября

Русский космонавт Андрей Федяев 8 октября вернется с МКС на корабле Crew Dragon. Отстыковка запланирована на 7 октября.

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