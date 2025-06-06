Криптоиндустрия США призвала Конгресс защитить DeFi-разработчиков с помощью BRCA

Восемь ключевых организаций, формирующих криптовалютную политику в США, направили в Конгресс совместное обращение с призывом включить инициативу «Blockchain Regulatory Certainty Act» (BRCA) в более широкий законопроект о регулировании цифровых активов — «Digital Asset Market Clarity Act» (CLARITY).
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