Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

114 подписчиков

Швеция готова увеличить налог на азартные игры до 22% в надежде собрать дополнительные €45 млн

Власти страны объявили об этом на заседании по предварительному принятию бюджета на 2024 год. Правительство считает, что после легализации в 2019 году игорный рынок страны сейчас пребывает крепко стоит на ногах, что в свою очередь поможет привлечь в бюджет дополнительные €45 млн – сейчас ставка налога составляет 18%.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх