В ХМАО - Югре полицейские применили табельное оружие для задержания пьяного водителя

27 июня в Нягани в одиннадцатом часу вечера наряд ДПС получил информацию о нетрезвом водителе автомобиля, который двигался в сторону микрорайона Старая Нягань.

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