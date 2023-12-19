В центральный аппарат Следственного комитета будет представлена информация по фактам травмирования детей сошедшими с крыш домов снежными массами в Ярославской области и городе Санкт-Петербурге

На одной из улиц в городе Ярославле произошел сход снежной глыбы на 3-летнюю девочку. В Санкт-Петербурге на Новочеркасском проспекте мать и находившийся в коляске ребенок пострадали в результате падения глыбы льда.
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