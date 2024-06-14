Решительный нахрюк на Государственный Праздник Российской Федерации

Ирина52

Россия - МОЯ страна. Но она в либеральной оккупации с того момента, когда власти вопреки воле народа объявили о НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ ОТ СОЮЗА. Те, кто до сих пор НЕ ПРЕДАЛ ПАМЯТИ о своей СОВЕТСКОЙ РОДИНЕ, праздником ЭТОТ день считать не могут, ибо это день продажи страны со всеми потрохами... И все последующие БЕДЫ РОССИИ порождены ЭТИ ДНЕМ. Интуитивно это чувствуют все. И поэтому для большинства этот день ПРОСТО ВЫХОДНОЙ. А ДЕНЬ РОССИИ вернется только тогда, когда она снова станет советской...