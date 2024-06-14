ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ
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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Решительный нахрюк на Государственный Праздник Российской Федерации

Решительный нахрюк на Государственный Праздник Российской Федерации

Сразу предупреждаем, это будет нулевой толерантности пост с полностью отключенной системой моральных сдержек и противовесов.

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Комментарии
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Ирина52
Россия - МОЯ страна. Но она в либеральной оккупации с того момента, когда власти вопреки  воле народа объявили о НЕЗАВИСИМОСТИ РОССИИ ОТ СОЮЗА. Те, кто до сих пор НЕ ПРЕДАЛ ПАМЯТИ о своей СОВЕТСКОЙ РОДИНЕ, праздником ЭТОТ день считать не могут, ибо это день продажи страны со всеми потрохами... И все последующие БЕДЫ РОССИИ порождены ЭТИ ДНЕМ. Интуитивно это чувствуют все. И поэтому для большинства этот день ПРОСТО ВЫХОДНОЙ. А ДЕНЬ РОССИИ вернется только тогда, когда она снова станет советской...
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4 час.
Балу -
Если их всех вернуть обратно - СБУ будет ооочень рада... А вот почему ФСБ молчит - не понятно...
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3 час.
Александр Третьяк
В словах Пикты есть доля правды
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1 час.

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