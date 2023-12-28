ЦИК: 33 человека являются претендентами на выдвижение в президенты РФ

Число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты России уже составило 33 человека. Об этом заявила председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) России Элла Памфилова, слова которой передает ТАСС.
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