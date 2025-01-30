Основатель TSMC говорит, что Тим Кук сказал ему в 2011 году, что Intel не знает, как быть производителем чипов

Когда в 2009-2010 годах Apple начала создавать собственные процессоры для iPhone и iPad, она сначала использовала Samsung Foundry, но после того, как в начале 2010-х годов заказной кремний стал ключевым преимуществом iPhone перед конкурентами, компания начала искать других производителей, поскольку Samsung в то время была основным конкурентом Apple.