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Названы города после взятия которых посыпется оборона ВСУ

Военный эксперт Анатолий Матвийчук в интервью NEWS.ru заявил, что оборона ВСУ в зоне спецоперации будет считаться прорванной, если российские войска возьмут под контроль Покровск (бывший Красноармейск) и Угледар.

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