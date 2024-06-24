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Беглов: Петербург готов оказать помощь в связи с терактами в Дагестане

Беглов: Петербург готов оказать помощь в связи с терактами в Дагестане

Санкт-Петербург выразил готовность готов оказать помощь в связи с терактами в Дагестане. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил губернатор города Александр Беглов.

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Комментарии
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EV
Evgeni Velesik
Беглов, я конечно тебя не знаю, но? В Питере, который защищал мой прадед от революционеров, а дед, его родной сын, был брошен с германского фронта, брал этот самый Зимний, сейчас заполонëн азиатами, также как и Москва! Что вы всë ждëте, пока кого-то не убьют, зарежут, изнасилуют? Вы что, не догадываетесь с какой целью их сюда завозят?
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