Беглов: Петербург готов оказать помощь в связи с терактами в Дагестане

EV

Evgeni Velesik

Беглов, я конечно тебя не знаю, но? В Питере, который защищал мой прадед от революционеров, а дед, его родной сын, был брошен с германского фронта, брал этот самый Зимний, сейчас заполонëн азиатами, также как и Москва! Что вы всë ждëте, пока кого-то не убьют, зарежут, изнасилуют? Вы что, не догадываетесь с какой целью их сюда завозят?