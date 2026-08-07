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Как Бену Аффлеку удалось стать миллионером на шоу: последний вопрос и куда он потратит все выигранные деньги

Как Бену Аффлеку удалось стать миллионером на шоу: последний вопрос и куда он потратит все выигранные деньги

Напоминаем, что на 2026 год состояние актера оценивается в $300 миллионов. фото: Кадр из телешоуАктер фильмов «Отряд самоубийц», «Армагеддон» и «Лига справедливости» Бен Аффлек стал победителем американской версии телешоу «Кто хочет стать миллионером».

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