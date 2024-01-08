Украина выйдет из соглашения СНГ по матпомощи участникам ВОВ

Правительство Украины зарегистрировало в Верховной раде законопроект, согласно которому Киев больше не будет являться участником соглашения с СНГ об установлении льгот и предоставлении материальной помощи участникам Великой Отечественной войны.
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