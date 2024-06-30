Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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В Одессе рядом с отдыхающими на пляже произошел взрыв

В Одессе рядом с отдыхающими на пляже произошел взрыв

В Одессе прогремел взрыв на пляже. Предположительно, под водой взорвалась мина. «Столб воды поднялся буквально в нескольких метрах от людей, плававших у берега», - сообщает украинское издание «СТРАНА.

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Комментарии
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Федор Родников
Хохловыебки пойдут даже на подрыв собственного мирного населения лишь бы отмыться от атаки на Севастопольский пляж и обвинить Россию-твари поганые(верхушка Украины)
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11 час.
ВС
Вадим Скоробогатов
Так они сами поразбросали мин..А теперь они и плавают по всему черноморью...
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9 час.
Элеонора Коган
Вот гады. Хорошо, что никто не пострадал, как в Севастополе.
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7 час.

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