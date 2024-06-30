В Одессе рядом с отдыхающими на пляже произошел взрыв

Федор Родников Хохловыебки пойдут даже на подрыв собственного мирного населения лишь бы отмыться от атаки на Севастопольский пляж и обвинить Россию-твари поганые(верхушка Украины)

ВС Вадим Скоробогатов Так они сами поразбросали мин..А теперь они и плавают по всему черноморью...