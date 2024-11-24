Медведев призвал Европу прекратить поддержку Украины из-за применения «Орешника»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале предложил странам Европы прекратить поддержку Украины в ее вооруженном противостоянии с Россией на фоне применения новой ракетной системы «Орешник», пригрозив неприемлемым ущербом.
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