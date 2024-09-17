Трамп заявил, что Россия и Китай не враги США и с ними можно ладить

Россия и Китай не являются врагами США и Вашингтон будет отлично ладить с ними, заявил экс-президент США и кандидат в президенты США Дональд Трам 16 сентября в интервью блогеру Фароку Сарманду в соцсети X.
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