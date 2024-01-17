Два века назад с судна на остров убежали две кошки, и по возвращении люди обнаружили, что кроме них на земле никого не осталось
Приблизительно 170 лет назад, в ходе сильного шторма, корабль оказался на островке неподалеку от Маврикия и был вынужден пришвартоваться.
Комментарии
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И эти две кошки были беременные… А то не получается!
Наверное, это были кот и кошка, а то и вправду не получается. зато теперь все вместе живут - илюди и кошки.
В статье не указывается, сколько кошек было на корабле, думаю. А просто высказывается допущение о необходимости хотя бы двух. Для конкретного выяснения этого вопроса необходимо, может быть, было бы провести генетическую экспертизу кошачьей популяции острова. Хотя, в последствии на остров попадали и другие кошки с кораблей. А потому сейчас что-то выяснить проблематично.
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