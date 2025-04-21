Сенатор Епифанова предупредила о переносе сроков выплаты пенсии в мае

В связи с предстоящими длинными майскими выходными выплата пенсии переносится на более ранние сроки. Об этом в беседе с RT заявила 21 апреля член Комитета Совфеда по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Ольга Епифанова.
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