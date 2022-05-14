Бабаев может уйти из ЦСКА по окончании сезона. Дуданец из «Текстильщика» – кандидат на пост гендиректора («СЭ»)

Роман Бабаев может покинуть должность генерального директора ЦСКА. Как информирует «Спорт-Экспресс», по окончании сезона стороны могут прекратить сотрудничество.

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