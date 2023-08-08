Живая Кубань

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В Дагомысе пьяный мужчина едва не убил тоже нетрезвую женщину

В Дагомысе пьяный мужчина едва не убил тоже нетрезвую женщину

В Дагомысе пьяный мужчина едва не убил тоже нетрезвую женщинуВ Дагомысе десятки отдыхающих стали свидетелями жестокой разборки двух, как показалось свидетелям, пьяных людей, которые едва ли могли стоять на ногах, об этом написали в пабликах.

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