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Ковры и новые технологии: РФ делает ставку на торговлю с Ираном

Ковры и новые технологии: РФ делает ставку на торговлю с Ираном

Перспективность Ирана как торгового партнера выросла для РФ, подтвердил в комментарии для ФБА «Экономика сегодня» доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.

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