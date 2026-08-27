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Организаторы перенесли на сентябрь масштабный ночной забег «Разбуди Ямал»

Организаторы перенесли на сентябрь масштабный ночной забег «Разбуди Ямал»

Масштабный ночной забег «Разбуди Ямал» и велопробег #ВелоНур в Новом Уренгое перенесены на осень. Спортивные мероприятия, которые должны были пройти 29 августа, сдвинули из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в администрации города.

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