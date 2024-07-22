Механизмы «долгового неоколониализма»

Этот институт был основан в немецком Висбадене в 1984 году Хельгой Цепп-Ларуш, женой американского политического активиста Линдона Ларуша, автора так называемой теории «физической экономики» и противника монетаристских концепций.
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