Командование ВСУ раскрыло подробности об одном из убитых в Германии военных

Убитый в немецком Мурнау украинский военный оказался десантником, раненным в прошлом году в ЛНР.Один из убитых в Германии украинских военных оказался штурмовиком-десантником, сообщило командование 81-й аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ в соцсети Facebook.