Командование ВСУ раскрыло подробности об одном из убитых в Германии военных

Убитый в немецком Мурнау украинский военный оказался десантником, раненным в прошлом году в ЛНР.Один из убитых в Германии украинских военных оказался штурмовиком-десантником, сообщило командование 81-й аэромобильной бригады десантно-штурмовых войск ВСУ в соцсети Facebook.
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