Полиция Петербурга расследует необычное уголовное дело. Оно возбужденно в отношении пары, вымогавшей деньги за нераспространение порочащего фейка.
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Полиция Петербурга расследует необычное уголовное дело. Оно возбужденно в отношении пары, вымогавшей деньги за нераспространение порочащего фейка.