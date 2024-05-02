При постановке авто на учет это станет обязательным

В Научном центре безопасности дорожного движения МВД разработали поправку к стандарту 50577–2018 «Знаки государственные регистрационные транспортных средств», предусматривающую внедрение значка российского флага на все государственные номерные знаки.
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