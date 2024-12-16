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Русская весна

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Экс-генсек ОДКБ объяснил, почему Украину не приглашали в блок

Экс-генсек ОДКБ объяснил, почему Украину не приглашали в блок

Украину никогда не звали в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), с 1991 года у Киева был ориентир на Запад и разграбление богатства страны.

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