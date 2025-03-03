Тимоти Шаламе с Кайли Дженнер, Селена Гомес, на красной дорожке премии "Оскар"

В Лос-Анджелесе прошла церемония вручения премии "Оскар". На красной дорожке появился Тимоти Шаламе в сопровождении Кайли Дженнер (она ждала его в зале), Селена Гомес, Деми Мур, Майли Сайрус, Холли Берри и другие.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии