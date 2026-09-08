Кафедральный Александро-Невский собор Симферополя отметит престольный праздник

12 и 13 сентября Александро-Невский кафедральный собор Крыма отмечает престольный праздник – перенесение мощей святого благоверного князя Александра Невского.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Царство молний и ...
- В Роскачестве наз...
- В Керчи «оживёт» ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым