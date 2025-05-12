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Слот о 2:2 с «Арсеналом»: «Понравилась сила духа «Ливерпуля», мы были близки к победе. Игра не имела особого значения, но на кону был престиж»

Слот о 2:2 с «Арсеналом»: «Понравилась сила духа «Ливерпуля», мы были близки к победе. Игра не имела особого значения, но на кону был престиж»

«Это был отличный матч, болельщикам во всем мире и на стадионе понравилось увиденное. Игра [для «Ливерпуля»] не имела особого значения, поскольку в таблице все ясно, но на кону был престиж.

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