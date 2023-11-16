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Иван Ургант назвал увольнение замдекана МГИМО после его лекции водевилем

Иван Ургант назвал увольнение замдекана МГИМО после его лекции водевилем

Российский телеведущий и актер Иван Ургант отреагировал на новости об увольнении заместителя декана факультета международной журналистики МГИМО Юрия Кобаладзе, организовавшего в октябре 2023 года лекцию артиста в вузе.

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Комментарии
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Natalia Ivanova
Ванька заткнуться не может. Его дружбан лишился работы, а ванька веселится.
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19 час.
Резидент 007
Правильное решение. Всех таких надо гнать не только из МГИМО но и из других ВУЗов.
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19 час.

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