На волгоградском нефтеперерабатывающем заводе после крушения беспилотника случился пожар

Украинские беспилотники снова атакуют Волгоградскую область. В ночь на 12 мая они пытались уничтожить важные объекты в регионе, но их планы были сорваны действиями системы противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы.
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