Патриарший экзарх Африки: «У нас сейчас новый шанс»

О характере деятельности в Африке Русской православной церкви, о масштабе этого континента и о желательном курсе возвращения в Африку нашей страны «Моноклю» рассказал Патриарший экзарх Африки митрополит Каирский и Северо-Африканский КонстантинТАСС Митрополит Каирский и Северо-Африканский Константинчитайте на monocle.