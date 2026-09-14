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Патриарший экзарх Африки: «У нас сейчас новый шанс»

Патриарший экзарх Африки: «У нас сейчас новый шанс»

О характере деятельности в Африке Русской православной церкви, о масштабе этого континента и о желательном курсе возвращения в Африку нашей страны «Моноклю» рассказал Патриарший экзарх Африки митрополит Каирский и Северо-Африканский КонстантинТАСС Митрополит Каирский и Северо-Африканский Константинчитайте на monocle.

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