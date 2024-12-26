Причины отказа от машины по параллельному импорту

Россияне назвали причины, по которым они не купят автомобиль по параллельному импорту. По данным онлайн-опроса с участием более чем 3 тысяч респондентов агентство АВТОСТАТ выяснило планируемое место покупки россиянами нового автомобиля.
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