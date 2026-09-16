Сергей Лавров сравнил украинскую политику книг с нацистской практикой

Глава МИД России Сергей Лавров, выступая на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге с 11 по 17 сентября, сравнил политику Киева в отношении книг на русском языке с нацистской практикой, подчеркнув "бережливость" украинцев в обращении с литературой.