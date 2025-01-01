Статья Си Цзиньпина о китайской модернизации будет опубликована в журнале "Цюши"

Пекин, 31 декабря /Синьхуа/ -- Статья генерального секретаря ЦК КПК Си Цзиньпина о продвижении великого дела построения могущественной державы и национального возрождения за счет китайской модернизации будет опубликована в среду.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)