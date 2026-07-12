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Захарова заявила об укреплении дружбы и сотрудничества России и Марокко

Захарова заявила об укреплении дружбы и сотрудничества России и Марокко

Российско-марокканские отношения будут и дальше укрепляться в интересах народов двух стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью марокканскому изданию Barlaman Today.

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