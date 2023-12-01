Всю жизнь ее сравнивают с леди Дианой Спенсер, но ее судьба еще более неоднозначна, чем у принцессы Уэльской.

﻿﻿Наследная принцесса Японии Масако в аэропорту Токио, 26 января 2016 г«Грустная принцесса», «Японская Диана», «Узница хризантемового трона» — вокруг Масако ходит множество трагических легенд, в которых она, бывший успешный дипломат, решив выйти замуж за наследника императорского престола, оказалась лишена всего возможные права и свободы современной прогрессивной женщины, впадающей в глубокую депрессию, от которой до сих пор не может выйти.