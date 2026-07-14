В Алтайском заповеднике спасают медвежонка-сироту, которого "задержала" полиция

Если реабилитация пройдет успешно, осенью его выпустят в дикую природу В центр реабилитации Алтайского биосферного заповедника приучают к естественной среде обитания медвежонка-сироту Микки, чтобы выпустить его в родную тайгу, сообщается на сайте учреждения.