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Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

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В Алтайском заповеднике спасают медвежонка-сироту, которого "задержала" полиция

В Алтайском заповеднике спасают медвежонка-сироту, которого "задержала" полиция

Если реабилитация пройдет успешно, осенью его выпустят в дикую природу В центр реабилитации Алтайского биосферного заповедника приучают к естественной среде обитания медвежонка-сироту Микки, чтобы выпустить его в родную тайгу, сообщается на сайте учреждения.

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