Всяко - разно

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Виновата Собчак: Калашникова назвала причину трагедии в Казани

Виновата Собчак: Калашникова назвала причину трагедии в Казани

Трагедия в Казани никого не оставила равнодушным. Певица Анна Калашникова до сих пор не может прийти в себя.

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Сергей Аксенов
Это ваша ответная реакция на трагедию в Казани? Но почему сейчас, когда она произошла? И почему, вы раньше молчали? Когда ваши коллеги по цеху предлагали нам всякую хрень?
Сергей Аксенов
Потому что теперь можно лицедеям пропиариться и попасть на волну. А лицедей, он и есть лицедей
Сергей Аксенов
Разве нет?
Сергей Аксенов
И ведь лезут лицедеи в Гос думу, а нужны они там? Ответ: украина- яркий пример
alpinistdag
Собчак ТВАРЬ,что о ней писать!
Александр
Вот как бывает и что получается если психически больного ребёнка(девочку) не лечить и все вопросы надо переадресовывать приемной маме-Нарусовой!

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