Виновата Собчак: Калашникова назвала причину трагедии в Казани

Сергей ЕПолитикаВиновата Собчак: Калашникова назвала причину трагедии в Казани Трагедия в Казани никого не оставила равнодушным. Певица Анна Калашникова до сих пор не может прийти в себя.Вернуться к статье63НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей АксеновЭто ваша ответная реакция на трагедию в Казани? Но почему сейчас, когда она произошла? И почему, вы раньше молчали? Когда ваши коллеги по цеху предлагали нам всякую хрень?Сергей АксеновПотому что теперь можно лицедеям пропиариться и попасть на волну. А лицедей, он и есть лицедейСергей АксеновРазве нет?Сергей АксеновИ ведь лезут лицедеи в Гос думу, а нужны они там? Ответ: украина- яркий примерAalpinistdagСобчак ТВАРЬ,что о ней писать!АлександрВот как бывает и что получается если психически больного ребёнка(девочку) не лечить и все вопросы надо переадресовывать приемной маме-Нарусовой!
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