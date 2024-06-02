РБК: ультраправые министры пригрозили Нетаньяху развалом кабмина за мир

Ультраправые министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир и глава Минфина Израиля Бецалель Смотрич пригрозили премьер-министру Биньямину Нетаньяху развалом правительства в случае принятия мирного плана США.
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