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Царьград

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Ракетный удар по ВСУ: 12 погибших и более 60 раненых на Украине

Ракетный удар по ВСУ: 12 погибших и более 60 раненых на Украине

Командование ВСУ сообщило о гибели 12 человек и ранении более 60 в результате ракетного удара по учебному подразделению Сухопутных войск Украины.

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