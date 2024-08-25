Глава Ямала Артюхов получил в подарок от жителей палки для скандинавской ходьбы

Дмитрий Артюхов уехал из Лимбяяхи с полезными устройствами для спорта. Местные жители, с которыми он встретился во время «Честного маршрута», подарили ему палки для скандинавской ходьбы, сообщил telegram-канал «Пул 89».
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