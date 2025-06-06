Россиянам назвали приемлемые сроки хранения окрошки

Окрошка ввиду сочетания быстро портящихся составляющих и специфических условий хранения представляет собой одно из наиболее сомнительных блюд с точки зрения безопасности питания, отметила руководитель Центра компетенций в сфере пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко .
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